محمد بن مسعود - الدمام - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان على منصة “تويتر” مقطع فيديو يظهر فيه جسم غريب في سماء لبنان.
وذكرت وكالة “لبنان 24” نقلا عن مصادرها، أن العديد من المواطنين شاهدوا في ساعاتِ الصباح الأولى جسماً غريباً يُحلق قرب القمر في السماء.
وبحسب مراسل الوكالة، قام شهود عيان بالتقاط صور ومقاطع فيديو عديدة في منطقة عكار شمالي لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور جسم غريب في السماء شمالي لبنان…فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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