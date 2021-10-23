المسدس الذي أدى لمقتل مديرة تصوير فيلم «راست» وإصابة مخرجه كان يحتوي على طلقات حية

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الشرطة بأن النجم السينمائي أليك بالدوين قد تسلم مسدسا يحتوي على ذخيرة حية بدلا من مسدس فارغ آمن، ما أدى إلى مصرع مديرة التصوير وإصابة المخرج، في حادث إطلاق النار الذي تسبب فيه بالدوين الخميس. وكشفت تقارير سابقة أن الحادث سبقه انسحاب العديد من العاملين في فيلم “راست” الأسبوع الماضي جراء “الظروف غير الآمنة”.

كشفت تحقيقات الشرطة في حادث إطلاق نجم هوليوود أليك بالدوين النار خلال تصوير أحد مشاهد فيلم (راست) الخميس، بأنه قد تم تسليم بالدوين ما وصف بأنه “مسدس فارغ” آمن، إلا أن المسدس كان يحتوي على طلقات حية عند استخدامه.

وأصابت رصاصة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في صدرها، والمخرج جويل سوزا الذي كان خلفها في كتفهن وفقا لما ذكره قائد شرطة المقاطعة في محكمة سانتا فيه. وتوفيت هتشينز متأثرة بجراحها وأصيب سوزا لكنه خرج بعد ذلك من مستشفى محلي.

وفي السياق، صرح جويل كانو المحقق في إدارة شرطة “سانتا فيه” بأن مساعد المخرج الذي سلم بالدوين المسدس لم يكن يعلم أنه يحتوي على ذخيرة حية.