شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت في مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

واصلت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، الصعود بدعم من ارتفاع السعر العالمي للمعدن النفيس.



وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار للتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

زاد سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، إلى 905.44 جنيه، مقابل 902.31 جنيه في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند فتح تعاملات السبت، ليسجل نحو 792.27 جنيه، مقابل 789.54 جنيه أمس، بزيادة قدرها 2.73 جنيه.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 679.09 جنيه، مقابل 676.74 جنيه بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 528.17 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 452.72 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 339.54 جنيه.

قفز سعر الأوقية (الأونصة) في مصر إلى 28159 جنيه (1793 دولارا)، مقابل 28062 جنيها (1787 دولارا) في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) عند فتح تعاملات السبت، ليسجل نحو 6338 جنيها (403.58 دولار)، مقابل 6316 جنيها (402.32 دولار) بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

واصلت أسعار الذهب مسيرة الارتفاع على مدار تعاملات صباح اليوم السبت، واستطاعت الأسعار التعافي من خسائر جلسة الخميس عندما انخفضت تجاه المستويات 1780 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب بنسبة 0.81% خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، ليصل سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1796.30 دولار.

وكان الذهب على وشك تحقيق مكاسب أسبوعية ثانية. وذلك بالتزامن مع اتجاه الدولار تجاه الانخفاض بعض الراحة من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية وزيادة الرهانات على أن البنوك المركزية على مستوى العالم التي قد تبدأ قريبا في تقليص الأصول.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات جلسة الجمعة بنسبة 0.61% لتصل إلى 1792 دولارا للأوقية، في المقابل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي DXY الذي يقيس سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.08% تجاه المستوى 93.68 نقطة، في الساعة 6:40 ص بتوقيت جرينتش.

ويذكر أنه تم تداول أسعار الذهب في نطاق واسع بين 1749 دولارا و 1800 دولارا في الشهر حتى الآن، وتوجت المكاسب بارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس، إن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجب أن يسمح بتخفيض ميزانيته العمومية البالغة 8 تريليونات دولار على مدى العامين المقبلين.

فيما أشار زميله، رافائيل بوستيك، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه يتوقع استمرار التضخم المرتفع حتى عام 2022، وينبغي على البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022. كما سيشارك محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مناقشة لجنة السياسة في وقت لاحق من اليوم.

أما بالنسبة لأسعار المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في آخر تداول لها مساء الجمعة بنسبة 0.2% لتصل إلى 24.18 دولارا للأوقية وكانت في طريقها لتحقيق مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي، وفي نفس الوقت، ارتفع البلاتين 0.5% وقفز سعر معدن البلاديوم 1%.