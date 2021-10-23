السعودية ترحب بإدانة مجلس الأمن لهجمات مليشيات الحوثي الإرهابية ضد أراضي المملكة

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

رحبت السعودية بإدانة مجلس الأمن لهجمات مليشيات الحوثي الإرهابية ضد أراضي المملكة ومنشآتها المدنية.



وقال بيان وزارة الخارجية الجمعة، إن صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً على الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لأزمة اليمن وإدراكاً لأهمية حل الأزمة سياسياً لاحتواء تداعياتها السلبية الناجمة بسبب رفض مليشيا الحوثي الإرهابية لدعوات وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أن مجلس الأمن يدرك التداعيات السلبية لعدم الانخراط الإيجابي من قبل مليشيات الحوثي في مفاوضات سياسية تفضي إلى عودة الأمن والاستقرار لليمن، ولا تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات مليشيات الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.

وتقدمت الحكومة السعودية بالشكر والتقدير إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن لإصدار هذا البيان، الذي جاء في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ولما يمثله من دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح مساعي المملكة، والتي عبّرت عنها في مبادرتها المعلنة بتاريخ 22 مارس 2021 لإنهاء أزمة اليمن.

كما تتوافق خطوة مجلس الأمن مع الجهود التي تبذلها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

ورحبت حكومة اليمن، الخميس، ببيان مجلس الأمن الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار بما في ذلك التصعيد الحوثيين في مأرب.

كما جدد الالتزام بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة وفقاً لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار 2216.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، في بيان، دعم الحكومة لما ورد في البيان من إدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات على أراضي السعودية والهجمات المتزايدة على السفن التجارية والمدنية قرب السواحل اليمنية.

وثمنت إدانة المجلس لتجنيد واستخدام الأطفال والعنف الجنسي والمطالبة بإنهاء حصار العبدية.