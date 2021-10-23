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أحدث ابتكارات الاستعاضة السنية في المؤتمر السعودي نهاية أكتوبر

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الدمام - شريف احمد - تنظم الجمعية للاستعاضة السنية مؤتمرها السعودي العالمي للاستعاضة السنية 2021 إفتراضيا بعنوان "فن وجمال التركيبات السنية" خلال الفترة 28-30 أكتوبر.

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع جمعية الاستعاضة السنية الأميركية، بمشاركة متحدثين محليين وإقليميين ودوليين لتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال التعويضات السنية وتجميل وزراعة الأسنان، وكذلك التعويضات السنية للوجه والفكين.

وأعدت الجمعية برنامجًا علميًا شاملًا يضم محاضرات افتراضية وورش عمل علمية ومعرض إلكتروني بساعات تعليم معتمده من هيئة التخصصات الصحية.

يأتي هذا المؤتمر لتبادل المعرفة بين المشاركين ورفع كفاءة المختصين في مجال طب الأسنان وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي.

ودعا الدكتور منصور عسيري رئيس الجمعية السعودية للاستعاضة السنية جميع المختصين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم لصناعة طب الأسنان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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