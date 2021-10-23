الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات حادة في الطقس

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت هيئة الأرصاد في مصر من تقلبات حادة في الطقس خلال الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة مع توقع هطول المطار على بعض المناطق.

ووفقا لهيئة الأرصاد المصرية، يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على كل الأنحاء.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويكون الطقس مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 8 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون حالة الأمواج معتدلة ويصل ارتفاعها من 1.5 إلى 2 متر، وبحسب الهيئة تسمح حالة البحر في جميع الأنشطة البحرية، بينما يتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس مضطربة، وترتفع الأمواج ما بين 2.5 حتى 3 أمتار.

كما ينصح الخبراء المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة نوعا ما في الصباح الباكر وخاصة للأطفال لأن الطقس يكون باردا مما قد يصيب بنزلات البرد.

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