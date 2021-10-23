«سنك للتأمين» تطلق خاصية التعرف على العملاء رقمياً مطلع 2022

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت شركة سنك للتأمين اتفاقيتي تعاون مع كل من شركة بنفت وشركة جوميو المزود لعمليات التحقق من الهوية الشاملة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وحلول eKYC و AML، و ذلك بهدف تطوير عملية إلتحاق العملاء بالخدمات الـتأمينية عبر القنوات الرقمية، وستتيح هذه التقنية الجديدة لعملاء سنك من الإلتحاق بتطبيق سنك الإصدار الجديد والمتوقع إطلاقه في بداية العام القادم بصورة سلسة، والذي سيوفر العديد من الخدمات التأمينية الرقمية مع ضمان سرعة إنجاز المعاملات بسهولة وأمان. و بهذه المناسبة قال مساعد المدير العام للخدمات المؤسسية بشركة سنك للتأمين أحمد رضي:» نحن سعداء جداً بهذا التعاون المثمر، وبكوننا من أوائل شركات التأمين في البحرين التي بدأت بإعتماد تقنية إعرف عميلك إلكترونياً (eKYC) المقدمة من شركة بنفت مع ميزة التحقق الرقمي للهوية. تعتبر تقنية التعرف على العميل و التحقق من الهوية رقمياً هي الأولى من نوعها في مجال قطاع التأمين في مملكة البحرين، و من خلال تبني هذه التقنية نضمن لعملائنا سرية البيانات و الوصول إلى خدماتنا بشكل آمن و سريع ، مع الإمتثال لقواعد وأنظمة مصرف البحرين المركزي المتعلقة بمكافحة الاحتيال وغسيل الأموال».

وبالإشارة إلى عملية التسجيل الرقمية أضاف السيد رضي قائلاً : «هي عملية سلسة للغاية عبر منصة (Benefit eKYC) ، فمن خلال المسح الضوئي لهوية العميل وإلتقاط صورة ذاتية ، سيتم التعرف على العميل تلقائياً عن طريق الحكومة الإلكترونية ، وسيتمكن على إثر ذلك من الاستمتاع بباقات متنوعة من منتجات وخدمات سنك المتوفرة عبر التطبيق “.

وصرحت حصة حسين المدير العام المساعد لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية في بنفت:» نحن سعداء بالإعلان عن تعاوننا مع شركة سنك للتأمين في هذه المبادرة والتي تتوافق مع استراتيجية البحرين الرقمية كما رأينا سابقاً في القطاع المصرفي. يرتكزعملنا في شركة بنفت على ضمان راحة المستهلك وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ، وسيساعد دمج تقنية اعرف عميلك إلكترونيًّا لشركات التأمين ، مثل شركة سنك للتأمين ، قطاع التأمين بشكل كبير في ادارة عمليات KYC «تعريف العميل» بشكل الكتروني والذي بدوره سوف يلبي متطلبات الجيل الرقمي. علاوةً على ذلك، فإن هذه المبادرة لا تعمل على زيادة المنتجات والخدمات الرقمية في قطاع التأمين فحسب ، بل تعمل أيضاً على تحسين المنصة الإلكترونية للمملكة ، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».