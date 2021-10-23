بالفيديو.. ولي العهد يعلن نية المملكة الانضمام لـ3 مؤسسات واتفاقيات دولية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، عن نية المملكة للانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وإلى تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي، وتأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات.

وقال ولي العهد خلال افتتاحه لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، إن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام (2060م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خططها التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأكَّد العزم على تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة وتشجيرا. وبدء المرحلة الأولى من مبادرة التشجير بالمملكة بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة

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