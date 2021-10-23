طقس السعودية اليوم.. هطول أمطار رعدية على جازان وعسير

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس السعودية اليوم السبت، هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير، فيما توقع المركز أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيًا مع استمرار تكون الضباب والسحب الرعدية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على منطقة عسير «المجاردة- بارق-رجال-المع-محايل-النماص- بلقرن- تنومة» بداية من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم وحتى الساعة الثامنة مساء.

كما أكد مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان «أبو عريش- أحد-المسارحة- الطوال- - ضمد-هروب- الحرث- الدائر- العيدابي- العارضة-الريث-فيفا » بداية من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم وحتى الساعة الثامنة مساء.

طقس السعودية

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الإلكتروني في تقريره عن طقس السعودية اليوم أن سماء صحوة إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان وعسير والباحة، اليوم السبت، مع فرصة لظهور السحب الرعدية، واستمرار تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر.

أوضح مركز الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الأوسط والشمالي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

أما الخليج العربي فتكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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