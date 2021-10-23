بالفيديو.. ضبط مروجي مخدرات في مداهمة حية بالشرقية

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية، من القبض على شخص يقوم بترويج المواد المخدرة.

وقبض عليه أثناء ترويجه لمادة الشبو لأحد الأشخاص، الذي ضبط أيضًا خلال العملية، وعثر بحوزتهما على كيلوجرام من مادة الميثامفيتين المسمى بـ«الشبو»، المعدة للترويج، كما ضبط معهما 200 قرص أمفيتامين مخدر، معدة أيضًا للترويج.

وتم إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ونشر سناب وزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح عملية المداهمة الحية لاثنين من مروجي المخدرات بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، والقبض عليهما؛ حيث قام رجال مكافحة المخدرات بمتابعتهما ورصدهما من قِبل رجال الأمن بعد أن توقف الأول على جانب الطريق، ثم لحقه الآخر، وأثناء التسليم تم القبض عليهما.

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