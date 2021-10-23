ولي العهد يطلق الحزمة الأولى من مبادرة السعودية الخضراء بتكلفة 700 مليار ريال

الرياض - محمد عبدالله - أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، الحزمة الأولى التي ستساهم في تحقيق مبادرات السعودية الخضراء، وذلك بتكلفة أكثر من 700 مليار ريال.

وأشار ولي العهد خلال افتتاحه لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، إلى مبادرات سنوية لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء (وفقا للإخبارية).

وأكَّد العزم على تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة وتشجيرا. وبدء المرحلة الأولى من مبادرة التشجير بالمملكة بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة.

كما أعلن ولي العهد، عن نية المملكة للانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وإلى تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي وتأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات.

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