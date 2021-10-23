الأرصاد عن طقس السبت: فرصة للسحب الرعدية على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء صحوة إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان وعسير والباحة، اليوم السبت، مع فرصة لظهور السحب الرعدية، واستمرار تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضح مركز الأرصاد أنها ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الأوسط والشمالي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

أما الخليج العربي فتكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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