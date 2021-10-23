ولي العهد يعلن بدء زراعة 450 مليون شجرة وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي

الرياض - محمد عبدالله - أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، عن إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لـمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، والذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقًا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وقال ولي العهد إنه تمّ بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من (450) مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من (20%) من إجمالي مساحتها.

وأضاف أن شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات ستقوم بإعلان المبادرات القادمة.

وتابع الأمير محمد بن سلمان قائلا «أعلن اليوم عزمنا تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرًا»

وأوضح أنه سيكون هناك مبادرات سنوية لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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