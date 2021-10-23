اليوم.. انطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء بمشاركة عالمية

الرياض - محمد عبدالله - ينطلق اليوم السبت، بالرياض، منتدى مبادرة السعودية الخضراء، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه صانعو السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزون من مختلف دول العالم.

وذكرت المبادرة –عبر تويتر- أن منتدى مبادرة السعودية الخضراء، يجمع صانعي السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزين للانتقال إلى الحقبة الخضراء الجديدة وتعزيز جهود العمل المناخي الحالية.

وسيسلط المتحدثون، الضوء، على مساعي وجهود المملكة العربية السعودية والتزامها بشأن المناخ، كما سيشاركون آراءهم وأفكارهم حول العمل المناخي.

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