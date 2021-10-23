المرور يوضح شرطًا لإصدار رخصة نقل ثقيل لغير السعوديين

الرياض - محمد عبدالله - جدد المرور السعودي، التذكير، بأنه يمكن لغير السعوديين الحصول على رخصة قيادة ( خصوصي أو نقل ثقيل) بشرط أن تلائم الرخصة مع مسمى مهنة المقيم.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يجوز لغير السعوديين الحصول على رخصة قيادة عامة أو رخصة قيادة مركبات أشغال عامة على أن تتلاءم الرخصة مع مسمى مهنته».

وقال المواطن في استفساره: إن لديه عاملا معه رخصة نقل ثقيل، وتم تغيير المهنة وتحويل الرخصة «خصوصي»، والآن نرغب في الرجوع لرخصة النقل الثقيل؟

من جهة أخرى، أوضح المرور أنه يلزم سريان رخصة السير لإسقاط المركبة من النظام.

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