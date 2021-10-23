تنبيهات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 4 مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية وضباب ورؤية متدنية على 4 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة «تنبيهات، إن منطقتي جازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، أبوعريش، احد المسارحة، الطوال، صامطة، ضمد، هروب» وعسير «النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال المع، محايل» تشهدان هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وهناك ضباب مصحوب بتدنٍ في مدى الرؤية على مواقع «البطحاء، الشيبة، العديد، سلوى» بالمنطقة الشرقية، و«جازان، فرسان» بمنطقة جازان و«الشعيبة، ثول، جدة، رابغ، القنفذة، الشعيبة، ثول، رابغ، جدة» بمنطقة مكة المكرمة.

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