بعد واقعة «طفل البوادي».. أمين تبوك يوجه بالتخلص من الكلاب الضالة

الرياض - محمد عبدالله - وجه أمين منطقة تبوك درويش بن علي بن غرم الله الغامدي، بالانتقال فورًا إلى الموقع، الذي شهد تعرض طفل للاعتداء من كلاب ضالة بحي البوادي.

كما وجه بتكثيف الفرق للتخلص من الكلاب الضالة، وذلك عقب ما تم رصده في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض طفل للاعتداء من كلاب ضالة بالحي.

وغردت أمانة منطقة تبوك، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إشارة إلى ماتم رصده في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل للاعتداء من كلاب ضالة بحي البوادي.. أمين منطقة #تبوك يوجه بالانتقال فوراً إلى الموقع وتكثيف الفرق للتخلص من الكلاب الضالة.

وكان مقطع فيديو متداول، رصد مجموعة من الكلاب الضالة تهجم على طفل بحي البوادي في تبوك.

وبحسب المقطع، الذي تداوله المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الطفل حاول دفع الكلاب الضالة التي هاجمته، وطرحته أرضًا.

وفي محاولتين فاشلتين للفرار، طاردته الكلاب الضالة لتوقع به أرضًا مرة ثانية وثالثة، إلا أن شبابًا في الحي تدخلوا لإنقاذ الطفل من براثن تلك الحيوانات.

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