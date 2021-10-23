بعد قليل.. ولي العهد يفتتح أعمال مبادرة السعودية الخضراء

الرياض - محمد عبدالله - يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء زير الدفاع، بعد قليل، أعمال مبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة دولية كبيرة.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان، في شهر مارس الماضي، عن مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، واللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.

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