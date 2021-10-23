مصادر: رئيسة الحكومة التونسية ستزور السعودية في أول زيارة خارجية لها

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر تونسية، أن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، ستزور السعودية في أول زيارة رسمية لها إلى خارج البلاد منذ تعيينها بمنصب رئيسة الحكومة.

وقالت إذاعة "موزاييك إف إم التونسية"، إن بودن ستتوجه في أول زيارة خارجية لها إلى السعودية، على رأس وفد تونسي، يضم خاصة وزير الخارجية عثمان الجرندي.

وتأتي زيارة رئيس الحكومة التونسية للسعودية للمشاركة في قمة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري وسيشارك فيها قادة وممثلو عدة دول.

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