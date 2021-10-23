تركي آل الشيخ يدهس سيارة وهو يقود دبابة ويعلق "قدتها بنفسي"... فيديو

عرض رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، مقطع فيديو مثيرا، ظهرت فيه دبابة وهي تدهس وتحطم سيارة، مؤكدا أنه قام بذلك بنفسه.

ونشر آل الشيخ مقطع الفيديو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين أنها لعبة مدرجة في منطقة "فيلد كومبات"، ضمن برنامج الأنشطة الترفيهية لموسم الرياض.

وأرفق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الفيديو بتعليق، قائلا: "سقتها قبل شوي بنفسي وعندك فرصة تسوقها زيي وتعيش التجربة".

وأفاد تركي آل شيخ بأن هناك فعاليات كثيرة في منطقة "الكومبات فيلد" تنتظر الزوار، لافتا إلى أنها منطقة جديدة بالكامل ورائعة.

وأوضح أنه سيتم افتتاح المنطقة بداية من مساء اليوم السبت.

وحسب موقع موسم الرياض، تبدأ قيمة تذكرة دخول منطقة "كومبات فيلد" من 55 ريالا (14.6 دولار)، وتضم المنطقة ألعابًا وتحديات على مر العصور، بداية من العصور الوسطى.

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