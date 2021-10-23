دراسة: جرعة “فايزر” التنشيطية فعالة ضد كورونا بنسبة 95.6 %

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- وكالات:
كشفت دراسة حديثة أن إعطاء جرعة تنشيطية من اللقاح الذي طورته شركة فايزر وشريكتها “بيونتك إس إي” الألمانية، للوقاية من كوفيد- 19، أعاد الفاعلية بنسبة 95.6 في المائة ضد الفيروس المسبب للمرض، بما في ذلك سلالة دلتا المتحورة منه.
وبحسب الدراسة التي نشرت بياناتها شركتا “فايزر” و”بيونتك”، أُجريت التجربة على عشرة آلاف مشارك أعمارهم 16 عاما فما فوق، وخلصت إلى أن الجرعة التنشيطية آمنة.
وذكرت تقارير إعلامية، أن نتائج التجربة تأتي غداة تصريح إدارة الأغذية والعقاقير الأميريكية باستخدام جرعات تنشيطية من لقاحات كوفيد – 19 التي تنتجها شركتا مودرنا وجونسون أند جونسون، وقولها إن على الأمريكيين أن يختاروا جرعة مختلفة عن اللقاح الذي جرى تطعيمهم به أساسا كجرعة تنشيطية.
وبحسب التقارير، كانت إدارة الأغذية والعقاقير قد صرحت باستخدام جرعات تنشيطية من لقاح فايزر – بيونتك بعد ستة أشهر على الأقل من أخذ الجرعة الأولى للتطعيم وذلك لزيادة الحماية للمسنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر وكذلك المعرضين للإصابة بأمراض خطيرة ومن يتعرضون للفيروس خلال عملهم.
ونقلت التقارير عن مايكل يي محلل التكنولوجيا الحيوية في جيفريز، قوله، إن نتائج التجربة تضاف للبيانات المتزايدة بأن الجرعات التنشيطية يمكن أن تسهم في توفير حماية طويلة الأمد من الإصابة المصحوبة بأعراض.
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