“الأرصاد”: ضباب وتدني مستوى الرؤية على محافظتين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، تكوّن ضباب على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية، موضحًا أن هذه الحالة التي بدأت الساعة الـ 3 صباحا تستمر حتى الساعة 8 صباحا.
وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم متوقعًا فيه سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير والباحة مع فرصة لظهور السحب الرعدية، مع استمرار تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر.
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