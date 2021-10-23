محمد بن مسعود - الدمام - 5 طرق منزلية بسيطة للكشف عن الحمل.. رقم واحد غريبة لن تصدقها!

هناك علامات أولية تتنبأ بالحمل، ولكن لحين ظهور تلك الأعراض تكون المرأة في حيرة من أمرها بعد تأخر الدورة الشهرية لأيام، يمكن فحص الحمل عن طريق اختباري البول أو الدم، ولكن هناك وسائل أخرى يمكن للمرأة اتباعها لفحص الحمل دون الحاجة للذهاب لصيدلية ولا حتى معمل التحاليل، ولكن بالاعتماد على بعض الأشياء المتوفرة في المنزل، وقديمًا كان يتم الاعتماد على تلك الطرق للكشف عن الحمل.

ووفقًا لموقعي “Health line” “Only my health” 1- فإليكم أبرز الطرق المنزلية للكشف عن الحمل:

قد يهمك ايضاً

1 الملح

يمكن أن يساعد ملح الطعام في الكشف عن وجود حمل، عن طريق إجراء اختبار بسيط يعتمد على جمع عينة من البول الصباحي في كوب شفاف نظيف، ثم إضافة ملعقتين من ملح الطعام له وترك المزيج لعدة دقائق، إذا تغير شكل البول بمعنى وجود بعد التكتلات به أو تغير لونه وأصبح مائل للأبيض فيعني ذلك وجود حمل، ولكن إذا لم يتغير الشكل واللون فتكون النتيجة سلبية.

2- الخل

الخل الأبيض قد يساعد في اكتشاف الحمل، إذا تم استخدامه كاختبار بسيط وسريع لحين الذهاب للطبيب وعمل فحص بواسطة السونار، يعتمد ذلك الاختبار على وضع قطرات من الخل الأبيض على عينة من البول ثم الانتظار لبضع دقائق، فإذا تغير اللون قد يؤشر ذلك على وجود حمل، وتكون النتائج سلبية عندما لا يتغير اللون، وقد تحتاج نتيجة الاختبار للانتظار للتأكد من النتيجة.

3- الكلور

الكلور يمكن استخدام الكلور في اجراء فحص بسيط للتأكد من حدوث الحمل إذا لم تتبين الأعراض بعد، ويعتمد ذلك على جمع عينتين الأولى من البول والأخرى من الكلور، ثم يتم دمجهم، وتكون النتيجة إيجابية أي يوجد حمل إذا حدث تفاعل وفوران في البول بمجرد سكب الكلور عليه، ولكن إذا لم يحدث أي تفاعل فقد يعني ذلك عدم حدوث حمل، ويشترط أن يتم تنفيذ ذلك الاختبار من خلال عينة البول الأولى في اليوم.

4- السكر

السكر السكر متوافر في جميع المنازل ويمكن الاستعانة به لاجراء اختبار حمل سريع، وذلك من خلال مزج ملعقتين من السكر في عينة من البول الصباحي، فعندما يتكتل السكر وتتماسك حبيباته فقد يعني ذلك وجود حمل أما إذا لم تحدث أي تأثيرات فقد يدل ذلك على أن النتيجة سلبية.

5- بيكربونات الصوديوم

الصودا بيكربونات الصوديوم أو صودا الطعام يعتبر وسيلة منزلية أخرى تساعد في الكشف عن وجود حمل، فعندما تدمج بيكربونات الصوديوم مع عينة من البول الصباحية فيحدث فوران بسيط في ذلك المزج، قد يكون ذلك مؤشر على حدوث الحمل، وإذا لم يحدث يعني ذلك أن النتيجة سلبية، وجميع تلك الاختبارات قد لا تكون دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها كليًا ولكن يجب مراجعة الطبيب.