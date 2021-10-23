مستشار يكشف عن أسباب شهرة أصحاب المحتوى غير المفيد على مواقع التواصل

الرياض - محمد عبدالله - كشف محمد بن طرجم، مستشار في الإعلام والاتصال، عن أسباب شهرة أصحاب المحتوى "غير المفيد"، مؤكدًا أن الناس تبحث الآن عن الإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "بن طرجم"، في لقاء ببرنامج "يا هلا"، عبر فضائية "روتانا خليجية"، إن هذا التوجه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليس حديثًا ولكنه منذ زمن بعيد، والدليل على ذلك اتجاه الجمهور نحو سينما الإثارة بكافة أنواعها وليس للعمل الفني الجيد أو ما يطلق عليه "السينما النخبوية".

وأضاف المستشار الإعلامي أن كثيرين وخاصة النشء لا يتعاملون مع مواقع التواصل بالجدية المطلوبة، لافتًا إلى أن مشاهير التواصل الاجتماعي يتباهون بأن قاعدة شعبيتهم متزايدة وسط المراهقين و"بنات المتوسط".

وتابع: "المسؤولية هنا تقع على عاتق الوالدين؛ لأنهما من يمنحان الأبناء الهواتف الذكية ما يجعلهم فريسة لهؤلاء المشاهير".

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