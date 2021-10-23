تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، بالتوازي مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.



وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 صباح تعاملات اليوم السبت في السعودية إلى 216.49 ريال (57.72 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، 189.43 ريال (50.50 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 162.37 ريال (43.29 دولار).

أما على صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي صباح اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14، ارتفاعا إلى 126.28 ريال (33.67 دولار).

وارتفع سعر أوقية "أونصة" الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم مسجلا 6733 ريالا (1795 دولارا).

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب في تعاملات السبت في السعودية، إلى نحو 1515 ريالات (404.03 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وعالمياً، قفزت أسعار الذهب أمس الجمعة، للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بضعف الدولار حيث عززت ضغوط التضخم الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1790.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0859 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1792 دولارا.

ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "هناك ارتفاع في توقعات التضخم وقدم ذلك الدعم للذهب، إلى جانب ضعف الدولار" مضيفا أن الذهب يقوم بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار.