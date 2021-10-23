شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم «درب زبيدة» وتأهيل السوق الأثري وقصر الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان، عن خطة لإعادة ترمیم درب زبيدة التاريخي، وتأهيله بشكل كامل وفتحه للسياح والزوار بشكل أكبر، بالإضافة إلى ترميم وتأهيل السوق الأثري وقصر الملك عبد العزيز الواقعين بقرية لينة 105 كلم جنوب محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.

جاء ذلك خلال إطلاق حملة نثر البذور بطائرات الدرونز في فيضة "ذرّاية" 8 كم جنوب لينة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ضمن مساحة إجمالية تصل إلى ٢ مليون متر مربع.

كما أعلن المهندس الشعلان عن إقامة مهرجان لهذا العام خلال الشهرين المقبلين بمدينة لينة التاريخية، بالإضافة إلى السنوات المقبلة أيضاً، سواء في لينة بمنطقة الحدود الشمالية، أو تربة بمنطقة حائل، أو قبة بمنطقة القصيم، بحكم أن هذه الثلاثة أماكن الأساسية بالمحمية ،وكذلك التوسع - بإذن الله - في جميع المناطق.

وأشار الشعلان إلى أن جزءًا من الحفاظ على الغطاء النباتي والحيواني هو التشريعات العامة للرعي والدخول وغيرها، مؤكداً أن الهدف تنظيم الرعي وليس منعه، وأن أهل الأرض أو الذين بقربها على حسب المساحة والامتداد هم أولى برعيها.