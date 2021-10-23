محمد بن مسعود - الدمام - عاجل: دقت ساعة الصفر.. أردوغان يعلن الحرب ويحشد قوات الجيش على الحدود ويتوعد زعيم عربي بارز: سنأتيك بالأسلحة الثقيلة خلال الساعات القادمة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن أنقرة ستتخذ ما يلزم، وخاصة باستخدام الأسلحة الثقيلة، ردا على الضربات العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري على محافظة إدلب.

وأكد الرئيس التركي أردوغان -في تصريحات للصحافيين، على متن الطائرة، أثناء عودته من جولته الأفريقية التي شملت أنغولا وتوغو ونيجيريا- أن بلاده ستواصل القيام بما يلزم والرد بالأسلحة الثقيلة على الاعتداءات في إدلب شمالي سورية، مشيراً إلى أن بلاده لا يمكنها ترك الأمور تسير من دون تدخل.

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وشدد أردوغان على أنهم لن يقدموا أي تنازلات في سورية، وأنهم سيواصلون اتخاذ كل ما يلزم، وخاصة في إدلب، مضيفاً أنه في الوقت الحالي، تستمر عمليات القوات التركية في بعض النقاط الحساسة بالمنطقة، وأن بلاده ستقوم بكل ما هو مطلوب بغض النظر عن الموقف الذي سيتخذه النظام السوري.

وعادت دماء المدنيين لتتصدَّر المشهد السوري مع ارتكاب قوات النظام مجزرة في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي صباح الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من انفجار هز العاصمة دمشق واستهدف قوات النظام مُوقعاً 14 قتيلاً.

وكان القصف على أريحا الرسالة الأقسى من قبل الروس والنظام للمعارضة السورية والجانب التركي الداعم لها، في سياق الرسائل العديدة التي تتوالى منذ أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، للضغط على أنقرة لتغيير معادلة الميدان في ريف إدلب الجنوبي لصالح النظام الساعي إلى استعادة أبرز الطرق الحيوية في سورية وهو طريق “أم 4”.

من جهة أخرى، أكد الرئيس التركي عزم بلاده استرداد مليار و400 مليون دولار دفعتها لمشروع صناعة مقاتلة “إف-35″، وأنها لن تتنازل عن حقوقها في المشروع بتاتاً.

وقال الرئيس التركي: “بعد إخراج تركيا من برنامج طائرات إف-35، سنسترد مليارا و400 مليون دولار بكل الأحول، والمحادثات مع واشنطن متواصلة على مستوى دبلوماسي منخفض”، مشيراً إلى أنه سيبحث مع نظيره الأميركي جو بايدن الخطوات المشتركة الواجب اتخاذها بخصوص مسألة “إف-35” خلال قمة العشرين في روما، مشددا على عدم تنازل تركيا عن حقوقها.

وكانت تركيا قد انضمت إلى برنامج إنتاج المقاتلة متعدد الجنسيات، كمشاركة في إنتاجها إلى جانب كل من الولايات المتحدة وإنجلترا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

وطالبت تركيا بشراء 100 مقاتلة من الطراز الحديث، وتم تسليم أنقرة أولى المقاتلات في العام 2018، وبدأ الطيارون الأتراك عملية التدرّب على المقاتلات في الولايات المتحدة، ولاحقاً، تم تسليم خمس مقاتلات، إلا أن أزمة بدء شحن صواريخ إس 400 الروسية دفعت الجانب الأميركي إلى إيقاف تسليم تركيا المقاتلات وطرد الطيارين من برنامج التدريب.

وتصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية وتيرة الحديث عن عمليات عسكرية تركية في مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، منها تل رفعت وعين عرب.

والجمعة الماضية 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول تركي كبير (لم تكشف عن اسمه) قوله، إن “من الضروري تطهير المناطق، لا سيما منطقة تل رفعت، التي تنطلق منها الهجمات ضدنا باستمرار”.

كما نقلت الوكالة عن المصادر استعداد تركيا لشنّ عملية عسكرية جديدة ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية) إذا فشلت المحادثات بشأن هذه القضية مع الولايات المتحدة وروسيا.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال المتحدث باسم “الجيش الوطني” المدعوم من أنقرة، الرائد يوسف حمود، إن المعطيات الأخيرة من استهدافات قسد لمنطقة نفوذ الجيش الوطني شمالي حلب بالقذائف الصاروخية والهاون، ومؤخرًا بصواريخ “م. د” منها صاروخ “كورنيت”، وهي تصنيع ودعم روسي، تشير إلى حملة عسكرية.