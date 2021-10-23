محمد بن مسعود - الدمام - الكشف عن رسالة للرئيس الراحل ”صالح” قبل مقتله بلحظات.. وما قاله كان مفاجئا (تفاصيل)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة نصية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، قالوا إنه كتبها قبل مقتله بلحظات.

وبحسب المصادر فإن الرسالة الاخيرة التي كتبها الرئيس صالح، كانت موجهة إلى أعضاء وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام.

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وذكرت المصادر أن الرئيس صالح دعا آخر رسالة تم العثور عليها، أعضاء وقيادات حزب المؤتمر إلى الانصياع التام للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الراحل طالب من حزب المؤتمر الذي كان يترأسه، بضم قواته للجيش الوطني وفصل أي عضو مساند للمليشيات الحوثية.

وفي خطوة وضعت نهاية لتحالف “مليشيا الحوثي” مع صالح، دعا الرئيس الراحل قبل أيام من مقتله، دول التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، إلى إيقاف الحرب، وتعهد بفتح صفحة جديدة معها، فيما حث الشعب اليمني على الانتفاضة ضد المليشيات الحوثية.

وقوبلت دعوة الرئيس صالح بترحيب من التحالف العربي، والذي أكد أنه يثق بإرادة قيادات وأبناء “حزب المؤتمر الشعبي”، التابع للرئيس اليمني السابق، للعودة إلى المحيط العربي.

وفي الرابع من ديسمبر 2017م، أعلنت مليشيا الحوثي، مقتل الرئيس اليمني السابق، ورئيس حزب المؤتمر علي عبد الله صالح، بعد مواجهات عنيفة في صنعاء بين المليشيات الحوثية من جهة وأنصار صالح من جهة أخرى، أسفرت سقوط مئات القتلى من الجانبين.