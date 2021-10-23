محمد بن مسعود - الدمام - نوع من الخضروات يحمي القرنية ويحسن الرؤية الليلية ويحافظ على حصة العينين

يمكن أن تبدأ صحة العين في التدهور بشكل طبيعي مع تقدم العمر. ومع ذلك ، وفقًا للخبراء ، هناك خضار واحد في الموسم الحالي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالظروف المرتبطة بالعمر وإعتام عدسة العين.

ما هي فوائد اليقطين لصحة العين؟

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السبب في ذكر القرع على أنه مفيد جدًا في الحد من مخاطر بعض أمراض العين المرتبطة بالعمر هو أن الخضروات مليئة بفيتامين ج وفيتامين أ والزنك.

قال السيد لوكوود: “فيتامين C يبطئ تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) ويقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

“يحمي فيتامين أ القرنية ويحسن الرؤية الليلية ، بينما يساعد الزنك على إيصال فيتامين أ من الكبد إلى الشبكية لتكوين الميلانين الذي يحمي العين ويساعد على إبطاء تقدم AMD.”

يحتوي القرع أيضًا على لوتين وزياكسانثين ، وكلاهما من مضادات الأكسدة.

قال السيد لوكوود: “هذه المواد المضادة للأكسدة تحمي عينيك عن طريق تصفية الأطوال الموجية عالية الطاقة من الضوء.

“قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض العين المزمنة مثل إعتام عدسة العين و AMD.”

ومع ذلك ، يحذر لوكوود من أنه ليست كل الأطعمة التي تحتوي على اليقطين صحية.

ويشير إلى أن العديد من الأطباق الموسمية الشعبية التي تستخدم اليقطين يمكن أن تكون ضارة في الواقع بالصحة العامة ، بدلاً من تقديم خصائص الشفاء لليقطين وحده.

قال خبير Feel Good Contacts: “في حين أن السوق مشبع بوجبات اليقطين الخفيفة ، فإن العديد من هذه الوجبات الخفيفة ، بما في ذلك لاتيه اليقطين المتبل وفطيرة اليقطين ، مليئة بالسكر.

“من الأفضل الاستمتاع بالوجبات الخفيفة والمشروبات مثل هذه باعتدال.

“الوجبات الخفيفة الصحية لليقطين تشمل بذور اليقطين المخبوزة ، المليئة بالفيتامينات والعصائر والحساء.”

مع تقدمنا ​​في السن ، من الطبيعي أن نشهد بعض التدهور في صحة العين . في حين أنه لا يمكن تجنب ذلك دائمًا ، وفقًا للخبراء ، فإن بعض التغييرات الغذائية يمكن أن تساعد في الحفاظ على بصر جيد لفترة أطول.

ما هي الطرق الأخرى التي يمكنني من خلالها الحفاظ على صحة العين؟

من المؤكد أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هو إحدى الطرق للعناية بعينيك ورؤيتك مع تقدمك في العمر ، ومع ذلك ، هناك أيضًا العديد من العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها.

يمكن أن تكون ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي مفيدًا في تقليل مخاطر الحالات والأفكار التي قد تؤثر على البصر بمرور الوقت.

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى إتلاف عينيك ، ويزيد من خطر الإصابة بـ AMD وإعتام عدسة العين ، لذا فإن ارتداء النظارات الشمسية أمر بالغ الأهمية.

وبالمثل ، في بعض الرياضات أو الوظائف ، يجب أن يهدف الأشخاص إلى ارتداء نظارات واقية عندما يكون ذلك ممكنًا.

يمكن لبعض عادات نمط الحياة ، مثل التدخين ، أن تزيد من خطر الإصابة بـ AMD وإعتام عدسة العين.

وبالمثل ، من المهم أيضًا أن تكون على دراية بأي حالات وراثية يمكن أن تؤدي إلى تدهور صحة العين بمرور الوقت.

تعد المواعيد المنتظمة مع أخصائي العيون مفيدة في اكتشاف العلامات المبكرة لتغيرات البصر وأمراض العيون وأمراضها.