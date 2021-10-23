محمد بن مسعود - الدمام - الان اشتباكات عنيفه تدور في مارب تعرف على اخر التفاصيل لمجريات المعارك .

الان اشتباكات عنيفه تدور في مارب تعرف على اخر التفاصيل لمجريات المعارك . مأرب الآن.. معارك شرسة الآن على جبهات جنوب مأرب وسط تقدم كبير لقوات صنعاء وقطع خطوط الإمداد ومحاصرة جبهة جديدة. أفادت مصادر قبلية من مأرب، مساء اليوم الجمعة، عن احتدام معارك شديدة بين قوات صنعاء. قوات هادي والتحالف في هذه اللحظات. وأضافت المصادر، أن المعارك تزداد ضراوه واشتباكات هي الأعنف وبشكل مستمر ومتواصل دون توقف وتقدمات جديده يحرزها مقاتلوا قوات صنعاء وأكدت المصادر، أن قوات صنعاء سيطروا على خط الجبل وتم قطعه تماما وكليا، على قوات هادي . وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات تجاوزت حدود ال مسلي ودخلت حدود آل صياد ابتداءاً بمنطقة الجيف شمال نجاء. وكان فرضت قوات صنعاء مسنودة برجال من قبائل مأرب السيطرة الكاملة على منطقة نجا الاستراتيجية في مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب، وفقا لمصادر عسكرية من الطرفين. وتقع منطقة نجا على حدود مركز مديرية الجوبة آخر المديريات التي تفصل صنعاء على مدينة مأرب والتي الخليج 365 أن سيطرت على معظم المناطق الاستراتيجية فيها. كما تكمن أهمية السيطرة على المنطقة بكونها تشرف على الخط الرئيسي والوحيد لمديرية جبل مراد، وهو ما مكن صنعاء تطويق المديرية، على غرار ما حدث لمديرية العبدية. قد يهمك ايضاً

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