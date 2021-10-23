محمد بن مسعود - الدمام - بحيبح يواصل هجومه على “الاحمر” و”هادي” ويدعو لـ”تعيين قيادة كفؤة” قبل وصول الحرب أولى مناطق السعودية

واصل الباحث السياسي عبدالوهاب بحيبح، اليوم الجمعة، هجومه على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن صالح الاحمر.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إن “محسن ومنظومته الحزبية هي المسؤولة عن الملف العسكري، وملف القرار العسكري في الشمال بأيديهم، لكنهم يديرون القرارات العسكرية بطريقة غريبة، وهادي مظلة لكل ذلك!.”.

قد يهمك ايضاً

وأضاف: وهناك من استثمر في هذه الحرب وازدهرت تجارتهم في دول العالم.

وتابع: لتصحيح المسار لابد من إبعاد هؤلاء وتعيين قيادة وطنية كفؤة لإدارة الوضع.

وكان بحيبح دعا في وقت سابق، الذين فشلوا خلال السبعة الاعوام الماضية في إدارة الشرعية بأن يتركوها ويغادروها إلى غير رجعة، قبل أن تصبح أولى مناطق السعودية في حرب مباشرة.