مصادر مطلعة: المباني السكنية لا يُشترط في لائحتها التعاقد مع مقاول معتمد في بلدي.. وأقصى غراماتها 10 آلاف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت مصادر مطلعة حقيقة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أمس عن وجود غرامة مالية، تصل إلى نصف مليون ريال، في حال تنفيذ أعمال البناء دون التعاقد مع مقاول معتمد في منصة بلدي.

وقالت المصادر: هذه الغرامة لا تختص بالمباني السكنية المكونة من دورين وملحق (الفلل السكنية). والمباني السكنية لا يُشترط في لائحتها التعاقد مع مقاول معتمد في منصة بلدي. كما أن الحد الأقصى لغرامات المباني السكنية 10,000 ريال فقط.