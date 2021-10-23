محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : الحوثيون يسيطرون على طريق جبل مراد جنوبي مارب

قالت مصادر عسكرية واعلامية، ان جماعة الحوثيين سيطرت على طريق رئيس بين جبل مراد ومدينة مارب عبر مديرية الجوبة، بعد يومين من معركة طاحنة مع القوات الحكومية حول منطقة نجا، التي قاد سقوطها اليوم الجمعة بقبضة الجماعة الى هذا التقدم الميداني المكلف.

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ومن شأن السيطرة على منطقة نجا، ان يضع مديرية جبل مراد تحت حصار محكم من قبل المقاتلين الحوثيين الذين تعثروا في حملة استقطاب واسعة لرجال القبائل هناك.

وقالت مصادر عسكرية ان عشرات القتلى والجرحى معظمهم من الحوثيين، سقطوا بمعارك الجمعة التي شارك فيها التحالف بقيادة السعودية بنحو 20 غارة جوية على مديريتي الجوبة ورحبة جنوبي مدينة مارب.

كما ضربت ثلاث غارات في محافظة الجوف، ورابعة في صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثيين المتحالفة مع ايران.