محمد بن مسعود - الدمام - الأمير مقرن بن عبد العزيز أخ الملك سلمان يشغل قلوب السعوديين بعد تدهور حالته الصحية وهذا ما حدث له اليوم .. صور
تصدر هاشتاق الأمير مقرن بن عبد العزيز، مساء اليوم الأربعاء، تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في دول الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية.
وتداول رواد موقع تويتر اسم الأمير مقرن بن عبد العزيز بسبب تدهور حالته الصحية مطالبين بتكثيف الدعاء له من أجل أن ينعم الله عليه بالشفاء.
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وبحسب مغردون على موقع تويتر فإن الحالة الصحية للأمير مقرن خطيرة جدا بسبب مرض ألم به أُدخل على إثره لمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.
وقال أحد المغردون إن الأمير مقرن يجري الآن عملية جراحية خطيرة مطالبا بتكثيف الدعاء له .
يذكر أن الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود هو أخ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقد تعرض الأمير مقرن بن عبد العزيز مسبقا لحالة ألم شديد في شهر يونيو الماضي أدخل على إثرها المستشفى ولكن تحسنت حالته الصحية بعدها.
يذكر أن الأمير مقرن بن عبد العزيز شغل منصب ولي العهد السعودي الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأسبق في المملكة العربية السعودية، وهو الابن الخامس والثلاثون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وأصغر أبنائه الأحياء، وليس له إخوة أشقاء.
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