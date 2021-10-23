صحيفة عبرية تكشف استعدادات بلادها لاحتمال الحرب مع حزب الله

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صحيفة عبرية النقاب، أمس الجمعة، عن الاستعدادات الإسرائيلية لاحتمال مواجهة مرتقبة مع حزب الله اللبناني.

وأفادت صحيفة معاريف، مساء أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي قد وضع عدة سيناريوهات لاحتمال الحرب مع حزب الله اللبناني، والأهداف المحتمل استهدافها من قبل الحزب، وعلى رأسها ميناء حيفا والخزانات الموجودة في مدينة حيفا، أيضا.

© REUTERS / Ali Hashisho

وذكرت الصحيفة أن الاستعدادات الإسرائيلية جاءت على خلفية مزاعم داخلية بأن حزب الله اللبناني يزيد ويحسن من قدراته العسكرية، خاصة الصاروخية منها، وزيادة كمية الصواريخ الدقيقة لديه، حيث رأت أن الجيش الإسرائيلي يأخذ في اعتباره أن حوالي 6٪ من قصف صواريخ حزب الله سيصيب أو يستهدف مناطق مبنية او مأهولة بالسكان، ويحتمل ألا يمكن اعتراض تلك الصواريخ بواسطة أنظمة الدفاع الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أن عدة جهات ومؤسسات إسرائيلية يفترض القيام بالتنسيق فيما بينها حال مهاجمة حزب الله اللبناني للأراضي الإسرائيلية، وهي الشرطة والجبهة الداخلية وهيئات الإنقاذ المختلفة، حيث تضع هذه المؤسسات سيناريوهات كيفية مواجهة صواريخ حزب الله.

وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهدف الاستراتيجي لحزب الله يكمن في المنطقة الصناعية المهمة والاستراتيجية، والتي تقع بالقرب من خليج حيفا، حيث تتواجد أعداد كبير من المواد الخطرة، التي يمكن أن يتسبب في وقوع أضرار بالغة للمدنيين.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك