محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : بالصور قوات صنعاء تفرض سيطرتها الكاملة على معسكر للتحالف في جبهة مأرب

فرضت قوات صنعاء سيطرتها على أهم المعسكرات الواقعة في إطار “المنطقة العسكرية الثالثة” التابعة للتحالف بجبهة مأرب. وأكدت مصادر ميدانية أن الجيش واللجان الشعبية ومعهم المقاتلين من أبناء قبائل مأرب، سيطروا على كافة مواقع اللواء 26 ميكا الذي كان يقوده قائد محور بيحان التابع للتحالف مفرح بحيبح في منطقة الجوبة. قد يهمك ايضاً وسيطر الجيش على “اللواء 26 ميكا” الواقع في الخشينة بعد مواجهات عنيفة تكبد مسلحي التحالف خسائر بشرية ومادية فادحة في العتاد والعدة. وطهر الجيش خلال الساعات الماضية مواقع منطقة نجاء من مسلحي التحالف بعد احكام قبضته على معسكر الخشينة وجبال المغرة.

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