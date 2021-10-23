محمد بن مسعود - الدمام - لن تصدق ماذا يحدث للجسم عندما تتاول 7 حبات تمر على الريق ؟؟.. شاهد المفاجأة

التمر يعد من الأطعمة اللذيذة التى يحرص البعض على تناولها بشكل يومى نظرا لما يحتويه على فوائد صحية، فيتميز التمر بأنه يحتوى على المعادن والفيتامينات التى يحتاجها إليها الجسم.

وفى هذا السياق، نصح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بتناول 7 حبات تمر على الريق، لكي يتمتع الجسم بفوائده التى لا حدود لها ومن أبرزها:

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– يمد الجسم بالطاقة التى يحتاجها

– عدم رفع ضغط الدم و الحفاظ على مستواه الطبيعى

– علاج فقر الدم

-ينشط الغدة الدرقية

– تقليل فرص الإصابة بالالتهابات

– تحسين عمل الجهاز الهضمي

-يساعد على زيادة امتلاء المعدة وبالتالي زيادة الشعور بالشبع

– تحسين عمل الجهاز العصبي.