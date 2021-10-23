محمد بن مسعود - الدمام - مهيرة عبد العزيز تثير الجدل مجددا بصورة جريئة مع محمد رمضان داخل سيارته

تداولت الصفحات الفنية صُور جديدة لـ مهيرة عبد العزيز برفقة النجم المصري محمد رمضان والفنانة العراقية شذى حسون من داخل سيارته.

وأثارت الصُورة المتداولة الجدل بشكل كبيراً وخصوصاً مهيرة عبد العزيز التي يعتبر البعض تصرفاتها “أوفر”، وجاء في التعليقات المتداولة على الصُورة “انا ماني فاهمة هم ليش يتلصقون فيه كذا؟”.. وتابع آخر “نفسي اعرف وشفيهم كذا طايحين باااحظانه ويلتزقون فيه! ؟”.. وجاء في تعليق أحدهم “احسه ماسك عليهم شئ مو معقوله كلهم ميتين يتصوروا معه والله لو انه هنري بن كافيل بقول طبيعي بس”…

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مع تداول الصُور أُعيد للأذهان الفيديو المثير للجدل والذي أظهر وصلة رقص لـ مهيرة عبد العزيز ومحمد رمضان ضمن قُبل متبادلة وعناق بينهما، وكان ضمن تعليقات تلك الفترة “مهيرة اماراتية امها من مصر وهي تحب الشو والظهور والا ماعندها اي شي تقدمة وثقيلة دم في حواراتها وبرامجها وغير مريحة”.. “لو زوجي فيه ذرة رجولة ماخليكي تعملي وتعبطي هيك ازعر متعجرف متل محمد”… وبالحديث عن الصُور كانت مهيرة قد شاركتها عبر حسابها في انستقرام إلا أنها بادرت وحذفتها بعد دقائق معدودة بسبب الإنتقادات اللاذعة.

تجاهل مهيرة عبد العزيز في مهرجان الجونة السينمائي!

وتتواجد مهيرة حالياً في مصر لحضور مهرجان الجونة السينمائي، وتعرضت خلال اليوم الأول من الإفتتاح لموقف مُحرج بعد أن تم تجاهل تقديمها على المسرح وظهرت كأنها راقصة مؤدية خلف رمضان وهو ما اعتبرته ليس من قيمتها أو مستواها، كما أنها أكدت على إنزعاج الفنان العالمي ريد ون والذي لم يتم تقديمه أيضاً على المسرح بطريقة صحيحة مع أنه كان صاحب التريو الغنائي.