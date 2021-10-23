القيادة المركزية الأمريكية: مقتل قيادي بارز في "القاعدة" بغارة شمال غربي سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة، عبد الحميد المطر، في غارة أمريكية شمال غربي سوريا.

واشنطن، 23 أكتوبر – سبوتنيك. ونشر المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، غون ريغسبي، فجر اليوم السبت، بيانا أكد من خلاله أن غارة جوية أمريكية، اليوم، قتلت القيادي البارز في تنظيم “القاعدة” (الإرهابي المحظور في روسيا) عبد الحميد المطر، في شمال غربي سوريا.

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وأضاف غون ريغسبي أنه ليس لدى القيادة المركزية الأمريكية ما يشير إلى سقوط ضحايا من بين المدنيين شمال غربي سوريا، على خلفية الضربة التي نفذت بطائرة [إم كيو 9]”.

وفي سياق متصل، تصدّت وحدات من الجيش السوري، السبت الماضي، بمساندة لوجستية من الجيش الروسي، لهجوم هو الأعنف خلال السنوات الأخيرة، لمسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي، على نقاط عسكرية في بادية محافظة الرقة، وذلك بعد أيام قليلة من تقارير سورية رسمية حذرت من تزايد أنشطة الجيش الأمريكي في نقل مسلحي التنظيم من سجونه شرقي سوريا، باتجاه البادية السورية.

وأكد مصدر ميداني آخر لـ”سبوتنيك“، السبت الماضي، أن خلايا تابعة لتنظيم “داعش” (المحظور في روسيا) هاجمت سلسلة من النقاط التابعة للجيش السوري في محيط مدينة الرصافة، معتمدة على تعزيزات كبيرة وصلت إليها عبر محور جبل البشري في ريف دير الزور ومنطقة التنف التي يحتلها الجيش الأمريكي.

وتابع المصدر أن وحدات الجيش أعادت انتشارها في بعض النقاط التي تعرضت للهجوم، في الوقت الذي تكفل الطيران الحربي الروسي بملاحقة خطوط إمداد مسلحي “داعش” القادمة من منطقة جبال البشري عبر طرق ترابية، كما شن غارات مركزة على خطوط الإمداد القادمة من منطقة السخنة في أقصى شرق بادية حمص.