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طقس السبت.. ضباب على الشرقية حتى 8 صباحًا

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً يتضمن ضبابا، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على البطحاء، الشيبة، العديد، وسلوى بالمنطقة الشرقية، الذي يبدأ 3 صباح اليوم السبت، ويستمر حتى 8 صباحا.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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