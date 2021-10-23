شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. ضباب على الشرقية حتى 8 صباحًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً يتضمن ضبابا، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على البطحاء، الشيبة، العديد، وسلوى بالمنطقة الشرقية، الذي يبدأ 3 صباح اليوم السبت، ويستمر حتى 8 صباحا.
محمد يوسف
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