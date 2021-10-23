الارشيف / اخبار السعوديه

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة كولن باول

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة كولن باول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول. وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن بأول، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا