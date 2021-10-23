شكرا لقرائتكم خبر عن إمام المسجد الحرام: الإخلاص حقيقة الدين وأساس العبادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د.ماهر المعيقلي، إن الإخلاص هو حقيقة الدين، وأساس العبادة، وشرط قبولها، وهو بمنزلة الروح للجسد، فلا عبودية لمن لا إخلاص له، فبالإخلاص ترفع الدرجات، وتغفر الزلات، ويطمئن القلب، ويرتاح البال، والإخلاص يا عباد الله عزيز، يحتاج إلى مجاهدة، وإلى دوام محاسبة، والرياء أخفى من دبيب النمل، على صفاة سوداء، في ليلة ظلماء، وهو يفسد العبادة، ويحبط الأجر.

خبيئة صالحة

وأضاف في خطبة الجمعة أمس: إن مما يعين على تربية النفس على الإخلاص، ودفع أسباب الرياء، أن يجعل المؤمن لنفسه خبيئة من عمل صالح، يرجو بها ما عند الله جل جلاله، والخبيئة الصالحة: هي كل طاعة في السر، لا يطلع عليها إلا الله، ركعات في ظلمة الليل تركعها، أو تلاوات وختمات للقرآن تختمها، أو صدقة تخفيها.

حسنة كاملة

وبين الشيخ المعيقلي أن من الخبايا الصالحة: التأمل في اختلاف الليل والنهار، والنظر في آياتها، والتفكر في خلق السموات والأرض، وتسبيح فاطرها، والنية الصادقة، من الخبايا الصالحة، فمن هم بحسنة فلم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه.

محن وفتن

وأوضح أن من ثمار عبادة الخلوة صلاح القلب واستقامته، وطهارته وتنقيته، وبعده عن الشهوات والشبهات، وثباته عند المحن والفتن، ولذا كانت الخبيئة الصالحة، أشد الأعمال على الشيطان، فالشيطان لا يزال بالعبد، حتى ينقل عمله من السر إلى العلانية، ومن الإخلاص إلى الشرك والرياء، والعجب والشهرة.

مبشرين ومنذرين

وفي المدينة المنورة، قال إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالله البعيجان، إن الله تعالى كرم وفضل ابن آدم فمنحه العقل، وأناط به الخطاب والتكليف، وشرع له الشرائع وفرض الأحكام، وأحل الحلال وحرم الحرام، وأعد لمن أطاعه الجنة دار الجزاء والثواب، ولمن عصاه النار دار العقاب والعذاب، وقطع الحجة على الناس ببعثة الأنبياء والمرسلين، فبعثهم إلى الناس مبشرين ومنذرين.

قبول الأعمال

وأضاف: لقد قرن الله طاعته بطاعة نبيه وقرن محبته باتباع هديه وسنته، فبرهان محبة الله الاقتداء والاتباع لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتمسك بهديه وسنته. وأضاف: إن اتباع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- والإذعان والانقياد لها من مقتضيات الإسلام والاستسلام، وركن من أركان الإيمان، وشرط في قبول الأعمال.