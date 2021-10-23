شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 1500 يمني بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1,595 مستفيدا خلال الفترة من 7 حتى 13 أكتوبر 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 448 مستفيدا، وعيادة الباطنية 308 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 108 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 312 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 511 مراجعا، وقسم الجراحة والتضميد 82 مستفيدا، وقسم التغذية العلاجية 337 مستفيدا.

وفي مجال الخدمات المرافقة استفاد من قسم المختبر 559 مستفيدا، وقسم الأشعة 176 مستفيدا، وقسم الخدمات التمريضية 870 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 9 أشخاص، وقسم التوليد 11 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.595 فردا، وجرى نقل الدم لـ 8 مرضى، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.