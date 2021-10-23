شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تدريبية تعزز «المواطنة الرقمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى تعزيز مفهوم «المواطنة الرقمية» بإطلاق مجموعة من البرامج التدريبية التي تستهدف النشء وفئات المجتمع، للارتقاء نحو مجتمع واع ومثقف قادر على استخدام وتوظيف التقنية بطرق سليمة وفقًا لقواعد وضوابط سلوكية أخلاقية ودينية، والتي تأتي امتدادًا لأهداف إستراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبما يتوافق مع أهداف برنامج القدرات البشرية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وتعرف «المواطنة الرقمية» بالاستخدام المسؤول والأخلاقي والآمن من جانب الأفراد لتقنية المعلومات والاتصالات، بوصفهم أعضاء ومواطنين صالحين ومسؤولين في المجتمعين المحلي والعالمي، وصولًا إلى المساهمة في نشر وتطبيق مفاهيم المواطنة الرقمية.

وتبدأ أولى البرامج المعززة لـ«المواطنة الرقمية» بتدشين مبادرة «أبطال المستقبل» ضمن مبادرة «ThinkTech»، والذي يُسعى من خلاله إلى إطلاق العديد من البرامج والفعاليات التي تسهم في رفع مستوى القدرات الرقمية للشباب الناشئ، وخلق مجتمع واعٍ مبدعٍ ومتكامل يملك المهارات التي تؤهله لتغطية الاحتياج المعرفي التقني، وتمكين وطن رقمي.