شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 500 كادر طبي على التعامل مع الحالات الحرجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، تدريب أكثر من 500 كادر طبي وتمريضي من منسوبيها، على كيفية التعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم، وذلك خلال 16 دورة تدريبية نفذت خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأكد مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان د. إبراهيم النعمي أن تنفيذ هذه الدورات يأتي امتدادا للبرامج والدورات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف العاملين في المنشآت الصحية بمختلف التخصصات الطبية والتمريضية والإدارية بهدف تطوير المهارات والقدرات النظرية والعلمية بما ينعكس إيجابا على تعزيز الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمنطقة.