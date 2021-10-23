شكرا لقرائتكم خبر عن 642 بلاغا لصيانة الطرق والإنارة بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت أمانة العاصمة المقدسة، 442 بلاغا لصيانة الطرق والأرصفة، و200 بلاغ لأعطال الإنارة، خلال الأسبوع الماضي، وعولجت البلاغات الواردة بشكل فوري وعززت الأمانة جهودها المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت أعمال الإدارة العامة للطرق والإنارة، تنفيذ طبقة القاعدة الإسفلتية في مخططات ولي العهد 2 - 3 على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتنفيذ أعمال سفلتة الشوارع في مخطط الفيصل، طريق الأمير نايف، هجرة آل ردة، على مساحة 17.300 متر مربع، وتنفيذ أعمال «الإنترلوك» في حي الفيصل، ودهانات الأرصفة في شارع الأمير سعود الفيصل، وشارع إبراهيم الجفالي.

ورفعت الإدارة العامة للجسور والأنفاق كفاءة شبكة الجسور والأنفاق من خلال استبدال أنواع مختلفة من الإنارات بعدد 515 إنارة، وصيانة وحدات التكييف ووحدات التوليد لنفق الملك فهد، وصيانة وحدات الإنارة وتكييف الهواء وتوليد الطاقة ومراوح التهوية وأعمال النظافة بنفق الملك عبدالعزيز، إلى جانب مواصلة أعمال الصيانة الدورية لنظام التصريف، والمراقبة الأمنية، ونظافة ممرات المشاة بنفق السوق الصغير، واستكمال أعمال صب الخرسانة المسلحة والعزل في الحائط الفاصل بالعبارة وأعمال النظافة بتقاطع جدة القديم مع طريق علي بن أبي طالب.