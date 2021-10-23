شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات علمية في «منهج السلف الصالح» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، بنجاح وتميز المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه.

وأوضح أن المؤتمر تضمن جلسات علمية مؤصلة، تبين منهج السلف الصالح، وما تخلله من بحوث وأوراق عمل متميزة بيَّنت الدور العظيم للرئاسة العامة في تطبيق منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعزيز الانتماء الوطني وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية. انعقاد هذا المؤتمر امتداد للأعمال الجليلة والجهود الجبارة، التي تقوم بها المملكة في رعاية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعناية بها، وتعزيزها، وفقاً للمنهج الشرعي الذي كان عليه سلف هذه الأمة.