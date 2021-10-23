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جلسات علمية في «منهج السلف الصالح»

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الدمام - شريف احمد - أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، بنجاح وتميز المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية في تعزيزه.

وأوضح أن المؤتمر تضمن جلسات علمية مؤصلة، تبين منهج السلف الصالح، وما تخلله من بحوث وأوراق عمل متميزة بيَّنت الدور العظيم للرئاسة العامة في تطبيق منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعزيز الانتماء الوطني وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية. انعقاد هذا المؤتمر امتداد للأعمال الجليلة والجهود الجبارة، التي تقوم بها المملكة في رعاية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعناية بها، وتعزيزها، وفقاً للمنهج الشرعي الذي كان عليه سلف هذه الأمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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