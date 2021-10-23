شكرا لقرائتكم خبر عن 51 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 59 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد المسبب لمرض «كوفيد- 19»، ليصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 548,162 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 77 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأشارت الوزارة إلى رصد تعافي 59 حالة، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 537,208 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8774 حالة وفاة، بإضافة حالة وفاة واحدة.

ونصحت الوزارة، الجميع، بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات علـى مدار الـساعة، والحصول علـى المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الجائحة.