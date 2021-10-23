شكرا لقرائتكم خبر عن 22 عملا فنيا ضمن «جبيل وردية الفنية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضمنت فعالية «جبيل وردية الفنية»، التي نظمتها الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» فرع الجبيل، بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي، معرضًا تشكيليًا، شارك فيه 20 فنانًا من السعودية والأردن وفلسطين وباكستان والهند، بـ22 عملاً فنياً، تضمنت لوحات تشكيلية، ومجسمات فنية، إضافة إلى ورش فنية مصاحبة للأطفال، بهدف التوعية الفنية، وعدد من المنشورات التوعوية لجمعية زهرة للتوعية بسرطان الثدي.

وشملت الفعالية رسائل توعوية من خلال الأعمال الفنية المشاركة، المعبرة عن الأمل والإيجابية والتعافي، وأهمية الاكتشاف المبكر، إضافة إلى تقبل العلاج، ودعم العائلة والأصدقاء، والصحة النفسية لمريضات سرطان الثدي والمتعافيات، كل ذلك بريشة ورؤية فنية بحتة، كما كان للورش الفنية المصاحبة للفعالية والموجهة للأطفال دور في تنمية الحس الفني لديهم.