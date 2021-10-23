شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يناقش تقارير الجهات الحكومية.. ويصوت على توصيات اللجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعرض مجلس الشورى، في جلساته العادية، الأسبوع المقبل، عبر الاتصال المرئي، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها مناقشة التقارير السنوية لعددٍ من الجهات الحكومية، ومذكرات التفاهم والتعاون في عددٍ من المجالات، ويصدر قراراته تجاه عددٍ من الموضوعات.

تقارير سنوية

ويستعرض المجلس، خلال جلسته يوم الإثنين المقبل، تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة، ويناقش تقريراً مقدماً من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ.

وفي ذات الجلسة، يناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الذي يتضمن تقريراً من لجنة المياه والزراعة والبيئة، فيما يناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

مقر «إياتا»

ويصوّت المجلس على توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تضمنتها وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر حكومة بين المملكة العربية السعودية، واتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.

ملحوظات الأعضاء

وفي جلسته يوم الثلاثاء المقبل، يصوّت المجلس على قرارٍ تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية، وذلك حين تستعرض لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، ويناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، إضافةً إلى استعراض تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

تسجيل العقار

ويتضمن جدول أعمال المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إثر تقرير قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

ويصوّت المجلس خلال الجلسة على توصيات قدمتها لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، فيما يناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام التسجيل العيني للعقار.

مذكرات تفاهم

ويطلع المجلس على تقريرين مقدمين من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة، ومشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية، وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب.

توصيات وآراء

وفي جلسته، يوم الأربعاء المقبل، يصوّت المجلس على عددٍ من التوصيات تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير، فيما تستعرض لجنة التجارة والاستثمار وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تقنية المعلومات

ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، ويستعرض تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء.

وتقدم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها المقدم حيال التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

مشاورات سياسية

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، تقريرين من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم متعلقة بالمشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، والمعاملة المتعلقة بانضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبو ستيل».

فيما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.